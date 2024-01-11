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Кулеба та Єрмак зустрінуться із головою МЗС Угорщини — головна тема переговорів

11 січня 2024 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба та Єрмак зустрінуться із головою МЗС Угорщини — головна тема переговорів
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Thierry Monasse
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує провести переговори із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто У бесіді також бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Про це повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі для ТСН.

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Як повідомив Олег Ніколенко, зустріч запланована на 29 січня в Ужгороді.

"Це буде продовження останніх політичних спілкувань між країнами", — зазначив він.

Ніколенко підкреслив, що основним завданням переговорів буде організація зустрічі між президентом України, Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини, Віктором Орбаном.

Також він зазначив, що метою цієї зустрічі є просування ключових рішень для України в Європейському Союзі та зміцнення двосторонніх зв'язків.

Нагадаємо, ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитися та проголосувати "за".

Також ми писали, що Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Крім того, Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може оминути вето Будапешта про допомогу Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

Володимир Зеленський
Дмитро Кулеба
Андрій Єрмак
МЗС
Угорщина
Україна
політики
Віктор Орбан

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