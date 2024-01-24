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Кулеба назвал ситуацию на фронте более сложной, чем два года назад

24 января 2024 10:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба назвал ситуацию на фронте более сложной, чем два года назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/МИД
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сложная обстановка на фронте продолжает ухудшаться, особенно из-за недостатка вооружений, включая системы ПВО и ракеты. При этом ситуация еще более сложная, чем была в начале войны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

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Ситуация на фронте

Кулеба указал, что сейчас ситуация критичнее, чем на старте российского вторжения около двух лет назад. 

"Ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад", — отметил он.

Министр также выразил озабоченность по поводу масштабных ракетных атак, произошедших 23 января, подчеркивая критическую необходимость в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах.

"Несмотря на значительное расширение нашего военного производства и планы по его дальнейшему увеличению, мы видим, что промышленность Запада не может удовлетворить потребности в оборонной продукции в нужных объемах", — добавил Кулеба.

Напомним, что генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады Бахмутского направления Донецкой области. Он назвал обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

Также мы сообщали, что российская армия активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. Однако до сих пор захватчики не имели успешного продвижения вблизи города.

Дмитрий Кулеба
оружие
военная помощь
ПВО
ракеты
война в Украине

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