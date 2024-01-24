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Кулеба назвав ситуацію на фронті складнішою, ніж два роки тому

24 січня 2024 10:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба назвав ситуацію на фронті складнішою, ніж два роки тому
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/МЗС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Складна ситуація на фронті продовжує погіршуватися, особливо через брак озброєнь, включаючи системи ППО та ракети. При цьому ситуація ще складніша, ніж була на початку війни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

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Кулеба зазначив, що зараз ситуація критичніша, ніж на старті російського вторгнення близько двох років тому.

"Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому", — зазначив він.

Міністр також висловив занепокоєння з приводу масштабних ракетних атак, що відбулися 23 січня, наголошуючи на критичну необхідність у додаткових системах протиповітряної оборони та ракетах.

"Попри значне розширення нашого військового виробництва та плани щодо його подальшого збільшення, ми бачимо, що промисловість Заходу не може задовольнити потреби в оборонній продукції в потрібних обсягах", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, відвідав бригади Бахмутського напрямку Донецької області. Він назвав обстановку на цих ділянках фронту вкрай напруженою.

Також ми повідомляли, що російська армія активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. Проте досі загарбники не мали успішного просування поблизу міста.

Дмитро Кулеба
зброя
військова допомога
ППО
ракети
війна в Україні

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