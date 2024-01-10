Комаровский назвал факторы, которые провоцируют заболеваемость зимой

Врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото: соцсети

С приходом зимы и морозов значительно повышается риск подхватить простуду. Однако заболеть можно не только на улице, но и сидя дома. Среди факторов, которые провоцируют заболеваемость, — сухой воздух и отсутствие нормальной вентиляции в помещении.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Новини.LIVE.

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В качестве примера Евгений Комаровский приводит тот случай, когда зимой, будучи дома, родители привыкли достаточно тепло одевать своих маленьких детей. Впрочем, по словам врача, у ребенка в силу своего возраста совсем другой обмен веществ, гораздо активнее, чем у матери с отцом.

Так что несколько слоев одежды на малыше как раз и провоцируют заболевание. То же самое в какой-то степени касается и взрослых. Врач напоминает, что в холодное время года должна быть многослойность в одежде, чтобы при необходимости можно было сбросить какую-то кофточку.

"То есть если маме с папой холодно, то ребенку, у которого совсем другой обмен веществ, как раз тепло. Мы же наоборот думаем, что если нам холодно, то ребенку еще хуже. Так что если на матери одна кофточка, то на ребенке три. В результате ребенок потеет, у него пересыхают слизистые, и он болеет после этого", — говорит Комаровский.

Кроме сухого воздуха, еще одним фактором, провоцирующим заболеваемость, является отсутствие нормальной вентиляции в квартире. Ведь, по словам Комаровского, человек болеет тогда, когда вдыхает определенное количество вирусов, которые находились в помещении. Поэтому очень важно, чтобы даже в холодное время года в доме всегда был свежий и увлажненный воздух.

Напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что, желая укрепить иммунитет в зимний период, люди сразу вспоминают о существовании витамина С и прибегают к разным способам: едят цитрусовые, пьют в больших количествах апельсиновый сок или даже переходят к употреблению специальных таблеток. Впрочем, витамин С никоим образом не связан с укреплением организма — это маркетинговый ход.

Также Евгений Комаровский рассказывал, как правильно одеваться зимой при непостоянной погоде.