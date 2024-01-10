Комаровський назвав фактори, які провокують захворюваність взимку
З приходом зими та морозів значно підвищується ризик підхопити застуду. Однак захворіти можна не лише на вулиці, але й сидячи в вдома. Серед факторів, які провокують захворюваність, — сухе повітря та відсутність нормальної вентиляції у приміщенні.
Про це розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.
Які фактори збільшують ризик захворіти взимку
Як приклад Євген Комаровський наводить той випадок, коли взимку будучи вдома батьки звикли досить тепло одягати своїх маленьких дітей. Втім, за словами лікаря, у дитини в силу свого віку зовсім інший обмін речовин, набагато активніший, ніж у матері з батьком.
Тож, декілька шарів одягу на малюку якраз таки і провокують захворювання. Теж саме якоюсь мірою стосується й дорослих. Лікар нагадує, що у холодну пору року має бути багатошаровість в одязі, щоб за потреби можна було скинути якусь кофтинку.
"Тобто якщо мамі з татом холодно, то дитині, в якої зовсім інший обмін речовин, якраз тепло. Ми ж навпаки думаємо, що коли нам холодно, то дитині ще гірше. Тож, якщо на матері одна кофтинка, то на дитині три. В результаті дитина потіє, у неї пересихають слизові, і вона хворіє після цього", — каже Комаровський.
Окрім сухого повітря, ще одним фактором, який провокує захворюваність, є відсутність нормальної вентиляції у квартирі. Адже, за словами Комаровського, людина хворіє тоді, коли вдихає певну кількість вірусів, що були у приміщенні. Тож дуже важливо аби навіть у холодну пору року в будинку завжди було свіже та зволожене повітря.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявив, що, бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід.
Також Євген Комаровський розповідав, як правильно одягатися взимку при мінливій погоді.
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