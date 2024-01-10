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Комаровський назвав фактори, які провокують захворюваність взимку

10 січня 2024 23:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Комаровський назвав фактори, які провокують захворюваність взимку
Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З приходом зими та морозів значно підвищується ризик підхопити застуду. Однак захворіти можна не лише на вулиці, але й сидячи в вдома. Серед факторів, які провокують захворюваність, — сухе повітря та відсутність нормальної вентиляції у приміщенні. 

Про це розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Як приклад Євген Комаровський наводить той випадок, коли взимку будучи вдома батьки звикли досить тепло одягати своїх маленьких дітей. Втім, за словами лікаря, у дитини в силу свого віку зовсім інший обмін речовин, набагато активніший, ніж у матері з батьком. 

Тож, декілька шарів одягу на малюку якраз таки і провокують захворювання. Теж саме якоюсь мірою стосується й дорослих. Лікар нагадує, що у холодну пору року має бути багатошаровість в одязі, щоб за потреби можна було скинути якусь кофтинку. 

"Тобто якщо мамі з татом холодно, то дитині, в якої зовсім інший обмін речовин, якраз тепло. Ми ж навпаки думаємо, що коли нам холодно, то дитині ще гірше. Тож, якщо на матері одна кофтинка, то на дитині три. В результаті дитина потіє, у неї пересихають слизові, і вона хворіє після цього", — каже Комаровський. 

Окрім сухого повітря, ще одним фактором, який провокує захворюваність, є відсутність нормальної вентиляції у квартирі. Адже, за словами Комаровського, людина хворіє тоді, коли вдихає певну кількість вірусів, що були у приміщенні. Тож дуже важливо аби навіть у холодну пору року в будинку завжди було свіже та зволожене повітря. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявив, що, бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід. 

Також Євген Комаровський розповідав, як правильно одягатися взимку при мінливій погоді.

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