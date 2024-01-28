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Кирби сообщил, что США будут продвигать Формулу мира Украины на международном уровне

28 января 2024 07:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кирби сообщил, что США будут продвигать Формулу мира Украины на международном уровне
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки будут продвигать Формулу мира Украины на международном уровне. Он также высказался о вероятности переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом Джон Кирби заявил на брифинге 27 января, передает "Голос Америки".

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Кирби рассказал, что Государственный департамент опубликовал протокол дискуссии, которую провел с Президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен в присутствии Джейка Салливана.

"В Давосе Зеленский рассказал о своей Формуле мира. Таким образом, возникла еще одна идея — попытаться "раскрутить Формулу мира" Зеленского на международном уровне", — подчеркнул он.

По его словам, на встрече говорили о важности продолжения глобальной поддержки Украины. Кирби отметил, что пакет помощи Киеву был утвержден еще 27 декабря.

"Для нас так важно получить дополнительное финансирование... для новой помощи Украине, чтобы мы могли продолжать ее, поскольку понятно, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и вести войну внутри Украины", — заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Он добавил, что решение о проведении переговоров с Москвой остается за Киевом, а Соединенные Штаты будут поддерживать инициативы, которые выдвигает украинская сторона.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Вашингтон 9 февраля. Он встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудят помощь Украине.

Также мы писали, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отражении российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономике.

Владимир Зеленский
США
война
Энтони Блинкен
Украина
Джон Кирби
Джейк Салливан
Формула мира

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