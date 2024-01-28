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Кірбі повідомив, що США просуватимуть Формулу миру України на міжнародному рівні

28 січня 2024 07:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кірбі повідомив, що США просуватимуть Формулу миру України на міжнародному рівні
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки просуватимуть Формули миру України на міжнародному рівні. Він також висловився про ймовірність переговорів між Києвом та Москвою.

Про це Джон Кірбі заявив на брифінгу 27 січня, передає "Голос Америки".

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Кірбі розповів, що Державний департамент опублікував протокол дискусії, яку провів із Президентом України Володимиром Зеленським держсекретар США Ентоні Блінкен за присутності Джейка Саллівана.

"У Давосі Зеленський розповів про свою Формулу миру. Таким чином виникла ще одна ідея — спробувати "розкрутити Формулу миру" Зеленського на міжнародному рівні", — наголосив він.

За його словами, на зустрічі говорили про важливість продовження глобальної підтримки України. Кірбі зазначив, що пакет допомоги Києву був затверджений ще 27 грудня. 

"Для нас так важливо отримати додаткове фінансування… для нової допомоги Україні, щоб ми могли продовжувати її, оскільки зрозуміло, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вести війну всередині України", — заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Він додав, що рішення про проведення переговорів із Москвою залишається за Києвом, а Сполучені Штати підтримуватимуть ініціативи, які висуває українська сторона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Вашингтону 9 лютого. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорять допомогу Україні.

Також ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нову стратегію допомоги Україні, яку буде зосереджено не на звільненні окупованих територій, а на відбитті російських атак. Крім того, така допомога буде ґрунтуватися на зміцненні збройних сил та економіки. 

Володимир Зеленський
США
війна
Ентоні Блінкен
Україна
Джон Кірби
Джейк Салліван
Формула миру

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