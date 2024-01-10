Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Инсулин за прописку и паспорт РФ — мэр Новой Каховки рассказал о дефиците лекарств в городе arrow

Инсулин за прописку и паспорт РФ — мэр Новой Каховки рассказал о дефиците лекарств в городе

10 января 2024 18:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Инсулин за прописку и паспорт РФ — мэр Новой Каховки рассказал о дефиците лекарств в городе
Въезд в Новую Каховку. Фото: Shutterstock
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На сегодняшний день, во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине существует критическая ситуация с нехваткой лекарств, особенно инсулина. Российские оккупанты просят местных жителей не беспокоить медицинский персонал в больницах, а за препаратом ехать самостоятельно в Скадовск или другие оккупированые города.

Об этом Новини.LIVE рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

В Каховке наблюдается недостаток инсулина.

"Вообще эта проблема существует давным-давно. Потому что в Новой Каховке больница — это практически линия фронта. И практически в городе осталось несколько врачей, но они осмотровые вещи делают. Если более серьезные вещи, то направляют в глубину временно оккупированной территории. Это Скадовск , Геническ, Новотроицк", — резюмировал Владимир Коваленко.

По словам чиновника, добраться до таких населенных пунктов возможно, там запускают соответствующий рейсовый транспорт. Людям, которые буквально не выдержали паспортного террора и взяли документ РФ, доехать проще. Но те, кто отказался от принудительной паспортизации, придется в любом случае пройти проверку на блокопстах, что подвергает местных опасности.

null
Переписка с местной женщиной о дефиците лекарств в Новой Каховке. Фото: t.me/hueviyherson

Инсулин за прописку и паспорт РФ

Также, как рассказал Владимир Коваленко, инсулин людям могут не выдать без прописки и паспорта РФ.

"На сегодняшний день, если у тебя нет прописки, то ты его можешь не получить. А чтобы получить, то нужно уехать в глубину, где тебя поставят на учет и снова вернутся к начальной точке, где ты должен взять паспорт, зарегистрироваться как гражданин РФ ", — добавляет Коваленко.

К тому же, как объясняет, лекарства на оккупированных территориях отличаются по качеству. Так что, если человек болеет, или инсулинозависимый — фактически "обречен" и вынужден искать препараты самостоятельно.

Напомним, что в начале года в Новой Каховке наблюдались огромные перебои со связью. Непонятно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной общины постоянно продолжались обстрелы между ВСУ и оккупантами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме