Инсулин за прописку и паспорт РФ — мэр Новой Каховки рассказал о дефиците лекарств в городе

Въезд в Новую Каховку. Фото: Shutterstock

На сегодняшний день, во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине существует критическая ситуация с нехваткой лекарств, особенно инсулина. Российские оккупанты просят местных жителей не беспокоить медицинский персонал в больницах, а за препаратом ехать самостоятельно в Скадовск или другие оккупированые города.

Об этом Новини.LIVE рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

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"Вообще эта проблема существует давным-давно. Потому что в Новой Каховке больница — это практически линия фронта. И практически в городе осталось несколько врачей, но они осмотровые вещи делают. Если более серьезные вещи, то направляют в глубину временно оккупированной территории. Это Скадовск , Геническ, Новотроицк", — резюмировал Владимир Коваленко.

По словам чиновника, добраться до таких населенных пунктов возможно, там запускают соответствующий рейсовый транспорт. Людям, которые буквально не выдержали паспортного террора и взяли документ РФ, доехать проще. Но те, кто отказался от принудительной паспортизации, придется в любом случае пройти проверку на блокопстах, что подвергает местных опасности.

Переписка с местной женщиной о дефиците лекарств в Новой Каховке. Фото: t.me/hueviyherson

Инсулин за прописку и паспорт РФ

Также, как рассказал Владимир Коваленко, инсулин людям могут не выдать без прописки и паспорта РФ.

"На сегодняшний день, если у тебя нет прописки, то ты его можешь не получить. А чтобы получить, то нужно уехать в глубину, где тебя поставят на учет и снова вернутся к начальной точке, где ты должен взять паспорт, зарегистрироваться как гражданин РФ ", — добавляет Коваленко.

К тому же, как объясняет, лекарства на оккупированных территориях отличаются по качеству. Так что, если человек болеет, или инсулинозависимый — фактически "обречен" и вынужден искать препараты самостоятельно.

Напомним, что в начале года в Новой Каховке наблюдались огромные перебои со связью. Непонятно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной общины постоянно продолжались обстрелы между ВСУ и оккупантами.