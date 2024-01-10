Інсулін за прописку і паспорт РФ — мер Нової Каховки розповів про дефіцит ліків у місті

Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: Shutterstock

Станом на сьогоднішній день, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині існує критична ситуація з нестачею ліків, особливо інсуліну. Російські окупанти просять місцевих мешканців не турбувати медичний персонал у лікарнях, а за препаратом їхати самостійно у Скадовськ чи інші окуповані міста.

Про це Новини.LIVE розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Читайте також:

У Каховці спостерігається нестача інсуліну

"Взагалі ця проблема існує давним-давно. Тому що в Новій Каховці лікарня — це практично лінія фронту. І практично в місті залишилось декілька лікарів, але вони оглядові речі роблять. Якщо більш серйозні речі, то направляють в глибину тимчасово окупованої території. Це Скадовськ, Генічеськ, Новотроїцьк", — резюмував Володимир Коваленко.

За словами посадовця, дістатися таких населених пунктів можливо, там запускають відповідний рейсовий транспорт. Людям, які буквально не витримали паспортного терору і взяли документ РФ, доїхати простіше. Але ті, хто відмовився від примусової паспортизації, доведеться в будь-якому випадку пройти перевірку на блокопстах, що наражає місцевих на небезпеку.

Листування з місцевою жінкою про дефіцит ліків у місті. Фото: t.me/hueviyherson

Інсулін за прописку і паспорт РФ

Також як розповів Володимир Коваленко, інсулін людям можуть не видати без прописки та паспорту РФ.

"На сьогоднішній день, якщо у тебе немає прописки, то ти його можеш не отримати. А щоб отримати, то треба поїхати в глибину, де тебе поставлять на облік і знову повернуться до початкової точки, що ти повинен взяти паспорт, зареєструватися як громадянин РФ", — додає Коваленко.

До того ж, як пояснює, ліки на окупованих територіях відрізняються за якістю. Тож, якщо людина хворіє, або інсулінозалежна — фактично "приречена" й змушена шукати препарати самостійно.

Нагадаємо, що на початку року у Новій Каховці спостерігалися величезні перебої зі звʼязком. Було незрозуміло, що стало причиною, однак відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривали обстріли між ЗСУ та окупантами.