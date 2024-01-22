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Илон Маск посетил концлагерь времен Второй мировой после антисемитского скандала

22 января 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Илон Маск посетил концлагерь времен Второй мировой после антисемитского скандала
Илон Маск в Польше. Фото: European Jewish Association/Yoav Dudkevitch/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Миллиардер Илон Маск прибыл в Польшу и посетил местонахождение лагеря смерти Аушвиц. Его визит произошел после антисемитского скандала в соцсети X.

Об этом сообщает BBC.

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Выдающиеся еврейские лидеры призвали Маска увидеть собственными глазами одно из самых символических мест Холокоста. После этого он выступит на конференции, организованной Европейской еврейской ассоциацией, на тему антисемитизма в Интернете.

BBC пишет, что нацистская Германия убила по меньшей мере 1,1 миллиона человек в лагере смерти Аушвица в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Почти миллион из них были евреями.

Маск положил венок и принял участие в панихиде, в том числе зажег свечу во время визита на это место.

Мировые компании останавливают рекламу в соцсети

В результате скандала компании Apple, Disney и IBM приостановили показ рекламы в соцсети X.

Маск обвинил рекламодателей в попытке "шантажировать" его деньгами и использовал ненормативную лексику, чтобы выразить свое недовольство их действиями.

Он столкнулся с обвинениями в антисемитизме в ноябре, когда ответил на сообщение в X, в котором содержалось ложное утверждение о том, что еврейские общины разжигают ненависть против белых людей.

"Вы сказали чистую правду", — написал Маск.

Белый дом осудил его сообщение, вызвавшее критику в Интернете. По словам Маска, это одобрение было ошибкой. Он назвал сообщение "одной из самых дурацких" вещей, которые он сделал в соцсети.

"Сегодня высокопоставленные политические деятели из европейских стран и Маск встретятся в Кракове, Польша, чтобы обсудить и найти решение астрономического роста антисемитизма в Европе", — говорится в сообщении ЕЕА.

Там подчеркнули, что эта тревожная тенденция усилилась после войны в Газе.

В августе прошлого года музей Аушвиц раскритиковал X после того, как она не удалила отрицающее Холокост сообщение, заявив, что он не нарушал ее правил.

Сообщение было ответом на пост музея о трехлетней еврейской девочке, убитой в газовых камерах лагеря. В соцсети ее смерть названа "сказкой".

Напомним, сотрудники американского миллиардера Илона Маска обеспокоены его состоянием. Основатель компаний Tesla и SpaceX употребляет наркотики, что влияет и на работу его коллег.

Также мы писали, что компания по разработке технологии искусственного интеллекта, которую возглавляет Илон Маск, получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов. Сам предприниматель назвал эту новость фейком.

Польша
скандал
Илон Маск
соцсети
Вторая мировая война
Twitter

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