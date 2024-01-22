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Ілон Маск відвідав концтабір часів Другої світової після антисемітського скандалу

22 січня 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ілон Маск відвідав концтабір часів Другої світової після антисемітського скандалу
Ілон Маск в Польщі. Фото: European Jewish Association/Yoav Dudkevitch/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мільярдер Ілон Маск прибув до Польщі та відвідав місце розташування табору смерті Аушвіц. Його візит відбувся після антисемітського скандалу у соцмережі X. 

Про це повідомляє BBC.

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Ілон Маск у Польщі

Видатні єврейські лідери закликали Маска побачити на власні очі одне з найбільш символічних місць Голокосту. Після цього він виступить на конференції, організованій Європейською єврейською асоціацією, на тему антисемітизму в Інтернеті.

BBC пише, що нацистська Німеччина вбила щонайменше 1,1 мільйона людей у таборі смерті Аушвіц в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Майже мільйон з них були євреями.

Маск поклав вінок і взяв участь у панахиді, в тому числі запалив свічку, під час візиту на це місце.

Світові компанії зупиняють рекламу в соцмережі Маска

Внаслідок скандалу компанії Apple, Disney та IBM призупинили показ реклами в соцмережі X.

Маск звинуватив рекламодавців у спробі "шантажувати" його грошима і використовував ненормативну лексику, щоб висловити своє невдоволення до їхніх дій.

Він зіткнувся зі звинуваченнями в антисемітизмі в листопаді, коли відповів на допис в X, в якому містилося неправдиве твердження про те, що єврейські громади розпалюють ненависть проти білих людей.

"Ви сказали чисту правду", — написав Маск.

Білий дім засудив його допис, який викликав критику в Інтернеті. За словами Маска, це схвалення було помилкою. Він назвав повідомлення  "однією з найдурніших" речей, які він зробив в соцмережі.

"Сьогодні високопоставлені політичні діячі з європейських країн і Маск зустрінуться в Кракові, Польща, щоб обговорити і знайти рішення астрономічного зростання антисемітизму в Європі", — йдеться в повідомленні ЄЄА.

Там наголосили, що ця тривожна тенденція посилилася після війни в Газі.

У серпні минулого року музей Аушвіц розкритикував X після того, як вона не видалила допис, що заперечував Голокост, заявивши, що він не порушував її правил.

Повідомлення було відповіддю на допис музею про трирічну єврейську дівчинку, вбиту в газових камерах табору. У соцмережі її смерть названо "казкою".

Нагадаємо, співробітники американського мільярдера Ілона Маска занепокоєнні його станом. Засновник компаній Tesla та SpaceX вживає наркотики, що впливає і на роботу його колег.

Також ми писали, що компанія з розробки технології штучного інтелекту, яку очолює Ілон Маск, отримала інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів. Сам підприємець назвав цю новину фейком.

Польща
скандал
Ілон Маск
соцмережі
Друга світова війна
Twitter

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