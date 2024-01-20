Игнат объяснил, почему украинские дроны беспрепятственно долетают до городов РФ

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Российские оккупанты сосредоточили свои силы ПВО в Крыму и на передовых позициях, однако в регионах их не осталось. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, на тех территориях "вообще проходной двор".

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

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"То, что они линию соприкосновения им насытили — 100%, то, что Крым насыщен — 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж и насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и до других нефтебаз. Это очень хороший знак", — заверил он.

Война касается обеих сторон

Игнат добавил, что теперь россияне "испытывают все более горький привкус войны". Они считали, что их так называемая "спецоперация" идет по плану и что их не тронет война. Однако теперь это касается всех.

"Это получали и мы, к сожалению, в течение этих двух лет - пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они... Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетело и положило их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал, что сбытие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности оккупантов устраивать атаки. По его словам, ракетам и дронам врага не слишком нужен самолет для дальнего радиолокационного обнаружения.