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Ігнат пояснив, чому українські дрони безперешкодно долітають до міст РФ

20 січня 2024 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат пояснив, чому українські дрони безперешкодно долітають до міст РФ
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти зосередили свої сили ППО до Криму та на передові позиції, однак в регіонах їх не залишилось. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, на тих територіях "взагалі прохідний двір".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

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"Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак", — запевнив він.

Війна торкається обох сторін

Ігнат додав, що тепер росіяни "відчувають все більш гіркий присмак війни". Вони вважали, що їхня так звана "спецоперація" йде за планом та що їх не зачепить війна. Проте тепер це торкається всіх. 

"Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони... Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і в країн-партнерів", — наголосив речник. 

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат розповів, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів влаштовувати атаки. За його словами, ракетам та дронам ворога не надто потрібен літак для дальнього радіолокаційного виявлення.

війна
Крим
володимир путін
ППО
дрони
Росія
Юрій Ігнат

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