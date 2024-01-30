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Ермак прокомментировал напряженные отношения с Венгрией

30 января 2024 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ермак прокомментировал напряженные отношения с Венгрией
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и напряженные отношения с соседней страной. По словам чиновника, всем нужно работать, чтобы венгры  и другие соседские страны имели проукраинскую позицию.

Об этом Ермак сообщил отвечая на вопросы журналистов, передает "Ми-Україна".

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"У нас есть планы на будущее, но надо всем работать", — говорит он.

Ермак указал, что цель состоит не только в том, чтобы встречаться. Главное – это иметь соседей, не склонных к агрессии, даже если их взгляды отличаются от наших. 

"Надо делать все, чтобы они имели проукраинскую позицию", — добавил Ермак.

По словам Ермака, во время встречи Сийярто заявил, что они полностью поддерживают независимость, территориальную целостность международно обозначенных границ и суверенитет Украины.

"Но еще раз. Нужно всем работать. Если все будут 24/7 работать, то мы будем иметь все необходимое для нашей страны и ее победы", — добавил Ермак. 

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы урегулирования прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его венгерский коллега Петер Сийярто и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак Украины обсудили детали запланированной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Представители обеих стран отметили, что заинтересованы в такой встрече.

Офис президента
Андрей Ермак
переговоры
Венгрия
Украина
война в Украине
история взаимоотношений
Петер Сиярто

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