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Єрмак прокоментував напружені відносини з Угорщиною

30 січня 2024 20:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Єрмак прокоментував напружені відносини з Угорщиною
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та напружені відносини із сусідньою країною. За словами чиновника, усім потрібно працювати, щоб угорці та інші сусідські країни мали проукраїнську позицію.

Про це Єрмак повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає "Ми-Україна".

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"У нас є плани на майбутнє, але треба всім працювати", — каже він.

Єрмак зазначив, що мета полягає не тільки в тому, щоб зустрічатися. Головне — це мати сусідів, які не схильні до агресії, навіть якщо їхні погляди відрізняються від наших.

"Треба робити все, щоб вони мали проукраїнську позицію", — додав Єрмак.

За словами Єрмака, під час зустрічі Сійярто заявив, що вони повністю підтримують незалежність, територіальну цілісність міжнародно окреслених кордонів та суверенітет України.

"Але ще раз. Потрібно всім працювати. Якщо всі 24/7 працюватимуть, то ми матимемо все необхідне для нашої країни та її перемоги", — додав Єрмак.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони обговорили питання врегулювання прав угорської меншини на Закарпатті.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, його угорський колега Петер Сійярто та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак України обговорили деталі запланованої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Представники обох країн наголосили, що зацікавлені у такій зустрічі.

Офіс президента
Андрій Єрмак
переговори
Угорщина
Україна
війна в Україні
історія взаємин
Петер Сіярто

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