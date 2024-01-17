Каким будет будущий законопроект о мобилизации — Разумков назвал основные изменения

Народный депутат Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в утреннем эфире Новини.LIVE.

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"Я думаю, что следующий законопроект будет мягче, чем был этот.

Потому что тот был совершенно не продуман", — резюмировал Разумков.

Как объяснил политик, в следующем законопроекте должны оставить практически все брони для призывников. Также, как добавил депутат, норму о демобилизации через 36 месяцев заменят на 24.

"Авторы из правительства не видят разницы между тем, кто воюет под Бахмутом или Купянском, или тем, кто находится во Львове. Мы предлагаем заменить ее на 24 месяца, из которых 8 или 12 месяцев — в зоне боевых действий. В будущем законопроекте нашу норму берут", — добавил Разумков.

Кроме того, планируется вернуть обязательный военный стаж для призывников и пункт о досрочном присвоении званий для военных.

"Сегодня многие ребята, которые продемонстрировали свою эффективность и героизм на фронте, заслуживают того, чтобы даже быстро расти в рамках боевых действий", — обратил внимание депутат.

Напомним, сейчас обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других высокопоставленных должностных лиц. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.

Также мы писали, что Министерство обороны предлагает изменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".