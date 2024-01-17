Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Каким будет будущий законопроект о мобилизации — Разумков назвал основные изменения arrow

Каким будет будущий законопроект о мобилизации — Разумков назвал основные изменения

17 января 2024 04:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Каким будет будущий законопроект о мобилизации — Разумков назвал основные изменения
Народный депутат Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в утреннем эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Каким будет будущий закон о мобилизации

"Я думаю, что следующий законопроект будет мягче, чем был этот.
Потому что тот был совершенно не продуман", — резюмировал Разумков.

Как объяснил политик, в следующем законопроекте должны оставить практически все брони для призывников. Также, как добавил депутат, норму о демобилизации через 36 месяцев заменят на 24.

"Авторы из правительства не видят разницы между тем, кто воюет под Бахмутом или Купянском, или тем, кто находится во Львове. Мы предлагаем заменить ее на 24 месяца, из которых 8 или 12 месяцев — в зоне боевых действий. В будущем законопроекте нашу норму берут", — добавил Разумков.

Кроме того, планируется вернуть обязательный военный стаж для призывников и пункт о досрочном присвоении званий для военных.

"Сегодня многие ребята, которые продемонстрировали свою эффективность и героизм на фронте, заслуживают того, чтобы даже быстро расти в рамках боевых действий", — обратил внимание депутат.

Напомним, сейчас обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других высокопоставленных должностных лиц. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.

Также мы писали, что Министерство обороны предлагает изменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

Дмитрий Разумков
война
Украина
военные
политики
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме