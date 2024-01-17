Яким буде майбутній законопроєкт про мобілізацію — Разумков назвав основні зміни

Народний депутат Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових.

Про це розповів народний депутат від партії "Розумна політика" Дмитро Разумков у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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"Я думаю, що наступний законопроєкт буде більш м'який, ніж був цей.

Тому що, той був абсолютно не продуманий", — резюмував Разумков.

Як пояснив політик, у наступному законопроєкті мають залишити практично усі броні для призовників. Також, як додав депутат, норму про демобілізацію через 36 місяців замінять на 24 місяці.

"Автори з уряду не бачать різниці між тим, хто воює під Бахмутом чи Куп'янськом, чи тим хто перебуває у Львові. Ми пропонуємо замінити її на 24 місяці, з яких 8 або 12 місяців — у зоні бойових дій. У майбутньому законопроєкті нашу норму беруть", — додав Разумков.

Окрім цього, планують повернути обов'язковий військовий стаж для призовників та пункт про дострокове присвоєння звань для військових.

"Сьогодні багато хлопців та дівчат, які продемонстрували свою ефективність та героїзм на фронті, заслуговують на те, щоб навіть швидко зростати в рамках бойових дій", — звернув увагу депутат.

Нагадаємо, наразі обговорюється зміна політики мобілізації, зокрема скасування броні для нардепів та інших високопосадовців. Цей крок сприймається як спосіб демонстрації рівності всіх перед законом, хоча його практична цінність залишається під питанням.

Також ми писали, що Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання урядовців. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".