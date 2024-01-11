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Как Укрзалізниця встретила российское вторжение — Лещенко рассказал подробности

11 января 2024 09:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как Укрзалізниця встретила российское вторжение — Лещенко рассказал подробности
Нардеп Сергей Лещенко. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Нардеп Верховной Рады VIII созыва, член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко рассказал подробности того, как Укрзалізниця встретила полномасштабное вторжение. По его словам, перевозчик вошел в войну наиболее подготовленным.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Ти.Київ".

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По словам политика, компания была мобилизована до возможного непредвиденного сценария.

"Когда произошли первые взрывы 24 февраля 2022 года, то без звонков, без приглашений все собрались в офисе компании, где состоялось короткое совещание. После чего я присоединился к нему как член наблюдательного совета. До сих пор функционирует сеть связи с региональными филиалами благодаря селекторам. И на этих селекторах, мне кажется, вообще впервые произошло осознание масштабов того, что произошло. Семь-восемь утра, и на первых селекторах страна еще не понимает, а здесь уже поступает информация", — рассказывает Лещенко.

Нардеп добавляет, что в первые дни вероломного пересечения границы российской армией железнодорожники тоже участвовали в отслеживании перемещения российских военных эшелонов. По его словам, развединформация собиралась в Укрзалізниці, возможно, даже быстрее, чем у разведок, после чего передавалась в Генштаб ВСУ.

"Эта информация, надеюсь, в первые дни, часы войны позволила, возможно, лучше ориентироваться в происходящем. В железной дороге это более 200 тысяч человек. В том числе на каждой железнодорожной станции, которая позволяла собирать информацию с первых уст, передавать ее дальше, дальше, дальше. И представление о происходящем поступало по железной дороге достаточно быстро. Затем принимались меры по эвакуациям подвижного состава", — резюмирует политик.

Напомним, что ранее в Укрзалізниці отреагировали на ракетные обстрелы Харькова 8 января. Тогда, во время бомбежек, пострадало здание Детской железной дороги "Малая Южная".

Также недавно СБУ разоблачила и задержала чиновника Укрзалізниці, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Укрзализныця
Сергей Лещенко
Украина
война в Украине

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