Как Укрзалізниця встретила российское вторжение — Лещенко рассказал подробности

Нардеп Сергей Лещенко. Фото: Новини.LIVE

Нардеп Верховной Рады VIII созыва, член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко рассказал подробности того, как Укрзалізниця встретила полномасштабное вторжение. По его словам, перевозчик вошел в войну наиболее подготовленным.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Ти.Київ".

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По словам политика, компания была мобилизована до возможного непредвиденного сценария.

"Когда произошли первые взрывы 24 февраля 2022 года, то без звонков, без приглашений все собрались в офисе компании, где состоялось короткое совещание. После чего я присоединился к нему как член наблюдательного совета. До сих пор функционирует сеть связи с региональными филиалами благодаря селекторам. И на этих селекторах, мне кажется, вообще впервые произошло осознание масштабов того, что произошло. Семь-восемь утра, и на первых селекторах страна еще не понимает, а здесь уже поступает информация", — рассказывает Лещенко.

Нардеп добавляет, что в первые дни вероломного пересечения границы российской армией железнодорожники тоже участвовали в отслеживании перемещения российских военных эшелонов. По его словам, развединформация собиралась в Укрзалізниці, возможно, даже быстрее, чем у разведок, после чего передавалась в Генштаб ВСУ.

"Эта информация, надеюсь, в первые дни, часы войны позволила, возможно, лучше ориентироваться в происходящем. В железной дороге это более 200 тысяч человек. В том числе на каждой железнодорожной станции, которая позволяла собирать информацию с первых уст, передавать ее дальше, дальше, дальше. И представление о происходящем поступало по железной дороге достаточно быстро. Затем принимались меры по эвакуациям подвижного состава", — резюмирует политик.

Напомним, что ранее в Укрзалізниці отреагировали на ракетные обстрелы Харькова 8 января. Тогда, во время бомбежек, пострадало здание Детской железной дороги "Малая Южная".

Также недавно СБУ разоблачила и задержала чиновника Укрзалізниці, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Ему грозит пожизненное заключение.