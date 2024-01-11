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Як Укрзалізниця зустріла російське вторгнення — Лещенко розповів подробиці

11 січня 2024 09:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як Укрзалізниця зустріла російське вторгнення — Лещенко розповів подробиці
Нардеп Сергій Лещенко. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нардеп Верховної Ради VIII скликання, член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко розповів подробиці того, як Укрзалізниця зустріла повномасштабне вторгнення. За його словами, перевізник увійшов у війну найбільш підготовленим.

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Ти.Київ".

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За словами політика, компанія була змобілізована до можливого непередбаченого сценарію. 

"Коли відбулися перші вибухи 24 лютого 2022 року, то без дзвінків, без запрошень всі зібралися в офісі компанії, де відбулася коротка нарада. Після чого я долучився до неї як член наглядової ради. Функціонує досі мережа зв'язку з регіональними філіями завдяки селекторам. І на цих селекторах, мені видається, взагалі вперше відбулося усвідомлення масштабів того, що сталося. Сьома-восьма ранку, і на перших селекторах країна ще не розуміє, а тут вже надходить інформація", — розповідає Лещенко.

Нардеп додає, що в перші дні віроломного перетину кордону російською армією, залізничники теж брали участь у відстеженні переміщення російських військових ешелонів. За його словами, розвідінформація збиралась в Укрзалізниці, можливо, навіть швидше, ніж в розвідок, після чого передавалася в Генштаб ЗСУ. 

"Ця інформація, сподіваюсь, в перші дні, години війни дозволила, можливо, краще орієнтуватися в тому, що відбувається. У залізниці це — понад 200 тисяч людей. В тому числі на кожній залізничній станції, яка дозволяла збирати інформацію з перших вуст, передавати її далі, далі, далі. І уявлення про те, що відбувається, надходило до залізниці достатньо швидко. Потім вживалися заходи з евакуацій рухомого складу", — резюмує політик. 

Нагадаємо, що раніше в Укрзалізниці відреагували на ракетний обстріл Харкова 8 січня. Тоді, під час бомбардувань, постраждала будівля Дитячої залізниці "Мала Південна".

Також не так давно СБУ викрила та затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Укрзалізниця
Сергій Лещенко
Україна
війна в Україні

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