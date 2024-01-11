Як Укрзалізниця зустріла російське вторгнення — Лещенко розповів подробиці

Нардеп Сергій Лещенко. Фото: Новини.LIVE

Нардеп Верховної Ради VIII скликання, член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко розповів подробиці того, як Укрзалізниця зустріла повномасштабне вторгнення. За його словами, перевізник увійшов у війну найбільш підготовленим.

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Ти.Київ".

Читайте також:

Як Укрзалізниця зустріла війну

За словами політика, компанія була змобілізована до можливого непередбаченого сценарію.

"Коли відбулися перші вибухи 24 лютого 2022 року, то без дзвінків, без запрошень всі зібралися в офісі компанії, де відбулася коротка нарада. Після чого я долучився до неї як член наглядової ради. Функціонує досі мережа зв'язку з регіональними філіями завдяки селекторам. І на цих селекторах, мені видається, взагалі вперше відбулося усвідомлення масштабів того, що сталося. Сьома-восьма ранку, і на перших селекторах країна ще не розуміє, а тут вже надходить інформація", — розповідає Лещенко.

Нардеп додає, що в перші дні віроломного перетину кордону російською армією, залізничники теж брали участь у відстеженні переміщення російських військових ешелонів. За його словами, розвідінформація збиралась в Укрзалізниці, можливо, навіть швидше, ніж в розвідок, після чого передавалася в Генштаб ЗСУ.

"Ця інформація, сподіваюсь, в перші дні, години війни дозволила, можливо, краще орієнтуватися в тому, що відбувається. У залізниці це — понад 200 тисяч людей. В тому числі на кожній залізничній станції, яка дозволяла збирати інформацію з перших вуст, передавати її далі, далі, далі. І уявлення про те, що відбувається, надходило до залізниці достатньо швидко. Потім вживалися заходи з евакуацій рухомого складу", — резюмує політик.

Нагадаємо, що раніше в Укрзалізниці відреагували на ракетний обстріл Харкова 8 січня. Тоді, під час бомбардувань, постраждала будівля Дитячої залізниці "Мала Південна".

Також не так давно СБУ викрила та затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Йому загрожує довічне ув'язнення.