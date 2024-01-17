Глава МИД Польши в Давосе заявил, что Варшава работает над новым пакетом помощи для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в Давосе, что новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военного оборудования, чтобы оказать новую помощь Украине. Польша планирует возобновить и усилить связи с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

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Сикорский засвидетельствовал свое намерение возобновить связи на более крепкой основе, посетив Украину в прошлом месяце, вскоре после его назначения правительство объявило о новом пакете помощи для Киева.

"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, новыми глазами. Мы проверяем, какие у нас есть варианты производства боеприпасов и оборудования, а также то, что еще есть в наших запасах", — сказал Сикорский.

Слова Сикорского свидетельствуют о том, что Варшава ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы прислать Киеву больше военной помощи.

"Мы думаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания Путина после того, как он завоевал Украину, будет гораздо больше, чем стоимость обеспечения Украины для эффективной защиты от российской агрессии", — добавил глава МИД.

Сикорский одобрил конфискацию активов РФ в пользу Украины

Сикорский одобрил соглашение, подписанное на этой неделе, согласно которому польские перевозчики согласились приостановить свои протесты. Сикорский признал, что Украина и Польша, член ЕС и НАТО, должны продолжать работу над решением проблем.

Он также поддерживает план США по конфискации до 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов, чтобы помочь отстроить Украину.

"Это агрессор должен платить за ущерб, причиненный Украине. Я надеюсь, что мы вдохновим демократов во всем мире на то, что мир может победить популистскую политику. Сейчас нам нужно вернуть верховенство права, уважение к конституции, уважение прав граждан", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, Норвегия выделит около 190 миллионов долларов для увеличения производства боеприпасов и усиления оборонной промышленности страны. Часть вооружения будет предоставлена Украине как помощь в борьбе с российским агрессором.

Добавим, министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак пообещал, что уже к 1 марта постарается выполнить требования фермеров. А ситуация с очередями фур на польско-украинской границе нормализуется уже через несколько дней.