Глава МЗС Польщі у Давосі заявив, що Варшава працює над новим пакетом допомоги для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив в Давосі, що новий уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, щоб надати нову допомогу Україні. Польща планує відновити та посилити зв'язки з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

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Сікорський засвідчив свій намір відновити зв’язки на міцнішій основі, відвідавши Україну минулого місяця, невдовзі після його призначення уряд оголосив про новий пакет допомоги для Києва.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, новими очима. Ми перевіряємо, які у нас є варіанти виробництва боєприпасів і обладнання, а також те, що ще є в наших запасах", — сказав Сікорський.

Слова Сікорського свідчать про те, що Варшава шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб мати можливість надіслати Києву більше військової допомоги.

"Ми думаємо та повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна після того, як він завоював Україну, буде набагато більшою, ніж вартість забезпечення України для ефективного захисту від російської агресії", — додав глава МЗС.

Сікорський схвалив конфіскацію активів РФ на користь України

Сікорський схвалив угоду, підписану цього тижня, згідно з якою польські перевізники погодилися призупинити свої протести. Сікорський визнав, що Україна та Польща, яка є членом ЄС і НАТО, повинні продовжувати роботу над вирішенням проблем.

Він також підтримує план США щодо конфіскації до 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти відбудувати Україну.

"Це агресор повинен платити за шкоду, завдану Україні. Я сподіваюся, що ми надихнемо демократів у всьому світі на те, що світ може перемогти популістську політику. Зараз нам потрібно повернути верховенство права, повагу до конституції, повагу до прав громадян", — наголосив Сікорський.

Нагадаємо, Норвегія виділить близько 190 мільйонів доларів для збільшення виробництва боєприпасів та посилення оборонної промисловості країни. Частина озброєння буде надана Україні як допомога у боротьбі з російським агресором.

Додамо, міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак пообіцяв, що вже до 1 березня постарається виконати вимоги фермерів. А ситуація з чергами фур на польсько-українському кордоні нормалізується вже за кілька днів.