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Эстония будет предоставлять 0,25% оборонного бюджета для Украины, — Карис

11 января 2024 12:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эстония будет предоставлять 0,25% оборонного бюджета для Украины, — Карис
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис. Фото: twitter.com/AlarKaris
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна будет предоставлять 0,25% оборонного бюджета для Украины до 2027 года. Он призывает к большей солидарности и поддержке Киева.

Об этом Алар Карис сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Результат этой войны зависит от нашей способности быть солидарными друг с другом и гарантировать долгосрочную поддержку Украине. Мы должны вместе работать в наших усилиях. Ослабить агрессора санкциями, и нам нужно убедиться, что санкции нельзя будет обойти. Агрессор должен быть изолирован политически", – сказал Карис.

По его словам, Европейский Союз уже оказал поддержку Украине на 85 млрд евро, однако эту помощь нужно продолжать. Карис подчеркнул, что Киев нуждается в большем.

"На период с 2024 года по 2027 год мы будем предоставлять Украине 0,25% нашего оборонного бюджета. Мы призываем всех других оказывать Украине столько помощи, сколько они могут", — добавил президент Эстонии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию. Он встретится с чиновниками страны и проведет переговоры.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.

Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Алар Карис
президент
помощь

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