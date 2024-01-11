Эстония будет предоставлять 0,25% оборонного бюджета для Украины, — Карис

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис. Фото: twitter.com/AlarKaris

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна будет предоставлять 0,25% оборонного бюджета для Украины до 2027 года. Он призывает к большей солидарности и поддержке Киева.

Об этом Алар Карис сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Результат этой войны зависит от нашей способности быть солидарными друг с другом и гарантировать долгосрочную поддержку Украине. Мы должны вместе работать в наших усилиях. Ослабить агрессора санкциями, и нам нужно убедиться, что санкции нельзя будет обойти. Агрессор должен быть изолирован политически", – сказал Карис.

По его словам, Европейский Союз уже оказал поддержку Украине на 85 млрд евро, однако эту помощь нужно продолжать. Карис подчеркнул, что Киев нуждается в большем.

"На период с 2024 года по 2027 год мы будем предоставлять Украине 0,25% нашего оборонного бюджета. Мы призываем всех других оказывать Украине столько помощи, сколько они могут", — добавил президент Эстонии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию. Он встретится с чиновниками страны и проведет переговоры.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.