Дикий рассказал, как должна жить Украина после войны и победы над РФ

Военный эксперт Евгений Дикий. Фото: uacrisis.org

Страна-агрессор РФ никогда не смирится с существованием Украины как суверенного государства и будет постоянно искать поводы для вооруженного нападения. Поэтому, выиграв войну, нашему государству следует жить по примеру Израиля.

Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в утреннем эфире Новини.LIVE.

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Как рассказывает Евгений Дикий, государство Израиль живет в окружении нескольких крупных стран, которые десятилетиями пытаются его уничтожить. Несмотря на то, что страна уже приспособилась к таким условиям, она постоянно помнит об угрозе.

По мнению эксперта, после войны и одержав победу над РФ, Украине лучше следовать подобному примеру. Ведь Россия может найти повод для нападения в любой момент.

"Для нас ключевое сейчас — это выиграть войну. А дальше будем жить с пониманием, что да, рядом с нами за забором живет сосед, который до сих пор не смирился и не скоро смирится с нашим существованием", — сказал Дикий.

Напомним, Медведев снова начал угрожать Украине. В этот раз он выразил мнение о том, что Россия будет продолжать военные действия против Украины, которая расположена на территориях, которые Россия считает исторически своими. Он утверждает, что существование независимого украинского государства на этих территориях будет постоянно провоцировать возобновление военных конфликтов.