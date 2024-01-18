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Дикий розповів, як має жити Україна після війни та перемоги над РФ

18 січня 2024 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дикий розповів, як має жити Україна після війни та перемоги над РФ
Військовий експерт Євген Дикий. Фото: uacrisis.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Країна-агресор РФ ніколи не змириться з існуванням України як суверенної держави й постійно шукатиме приводи для збройного нападу. Тож, вигравши війну, нашій державі варто жити за прикладом Ізраїлю. 

Таку думку висловив військовий експерт Євген Дикий у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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Як має жити Україна після перемоги

Як розповідає Євген Дикий, держава Ізраїль живе в оточенні декількох великих країн, які десятиліттями намагаються її знищити. Попри те, що країна за цей час вже пристосувалася до таких умов, пам'ятає про загрозу.

На думку експерта, після війни та здобувши перемогу над РФ, Україні найкраще наслідувати подібний приклад. Адже Росія може знайти привід для нападу у будь-який момент. 

"Для нас ключове зараз — це виграти війну. А далі будемо жити з розумінням, що так, поруч з нами за парканом живе сусід, який досі не змирився і не скоро змириться з нашим існуванням", — сказав Дикий. 

Нагадаємо, Медведєв знову почав погрожувати Україні. Цього разу він висловив думку про те, що Росія продовжуватиме воєнні дії проти України, розташованої на територіях, які Росія вважає історично своїми. Він стверджує, що існування незалежної української держави на цих територіях постійно провокуватиме відновлення військових конфліктів.

Ізраїль
війна
ЗСУ
росіяни
Україна
окупанти

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