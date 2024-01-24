Детали работы не разглашаются — Зеленский поздравил с Днем внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил специалистов с Днем внешней разведки. По его словам, детали работы СВРУ не разглашаются, но защита Украины основывается на данных службы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский сообщил, что сотрудники Службы внешней разведки — это люди, которые оказывают помощь государству в получении достоверных данных о различных аспектах ситуации, играют ключевую роль. Эффективность таких учреждений является основой многих успехов Украины.

Также Президент сказал, что о деятельности Службы внешней разведки Украины в публичном пространстве раскрывается мало информации. Сейчас не время для этого.

"Наша защита, наша дипломатическая работа, наши активные действия и на фронте, и в международных отношениях основываются, в частности, на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки", — говорит он.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности в военное время. Он добавил, что оно поможет как частному бизнесу, так и государственным институтам.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По словам главы государства, этот документ направлен на восстановление правды об истории украинского народа.