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Детали работы не разглашаются — Зеленский поздравил с Днем внешней разведки

24 января 2024 11:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Детали работы не разглашаются — Зеленский поздравил с Днем внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил специалистов с Днем внешней разведки. По его словам, детали работы СВРУ не разглашаются, но защита Украины основывается на данных службы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский сообщил, что сотрудники Службы внешней разведки  — это люди, которые оказывают помощь государству в получении достоверных данных о различных аспектах ситуации, играют ключевую роль. Эффективность таких учреждений является основой многих успехов Украины.

Также Президент сказал, что о деятельности Службы внешней разведки Украины в публичном пространстве раскрывается мало информации. Сейчас не время для этого. 

"Наша защита, наша дипломатическая работа, наши активные действия и на фронте, и в международных отношениях основываются, в частности, на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки", — говорит он.

Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности в военное время. Он добавил, что оно поможет как частному бизнесу, так и государственным институтам.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По словам главы государства, этот документ направлен на восстановление правды об истории украинского народа.

Владимир Зеленский
разведка
праздники
Украина
Служба внешней разведки
поздравления
военные

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