Детали работы не разглашаются — Зеленский поздравил с Днем внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил специалистов с Днем внешней разведки. По его словам, детали работы СВРУ не разглашаются, но защита Украины основывается на данных службы.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский про работу внешней разведки
Зеленский сообщил, что сотрудники Службы внешней разведки — это люди, которые оказывают помощь государству в получении достоверных данных о различных аспектах ситуации, играют ключевую роль. Эффективность таких учреждений является основой многих успехов Украины.
Также Президент сказал, что о деятельности Службы внешней разведки Украины в публичном пространстве раскрывается мало информации. Сейчас не время для этого.
"Наша защита, наша дипломатическая работа, наши активные действия и на фронте, и в международных отношениях основываются, в частности, на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки", — говорит он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности в военное время. Он добавил, что оно поможет как частному бизнесу, так и государственным институтам.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По словам главы государства, этот документ направлен на восстановление правды об истории украинского народа.
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