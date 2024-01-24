Деталі роботи не розголошуються — Зеленський привітав із Днем зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський привітав спеціалістів із Днем зовнішньої розвідки. За його словами, деталі роботи СЗРУ не розголошуються, але захист України ґрунтується на даних служби.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський про роботу зовнішньої розвідки
Зеленський повідомив, що співробітники Служби зовнішньої розвідки — це люди, які надають допомогу державі в отриманні достовірних даних щодо різних аспектів ситуації, відіграють ключову роль. Ефективність таких установ є основою багатьох успіхів України.
Також Президент сказав, що про діяльність Служби зовнішньої розвідки України у публічному просторі розкривається мало інформації. Нині не час для цього.
"Наш захист, наша дипломатична робота, наші активні дії і на фронті, і в міжнародних відносинах ґрунтуються, зокрема, на інформації, яку надають фахівці нашої зовнішньої розвідки", — каже він.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про економічну безпеку та економічну стабільність у воєнний час. Він додав, що воно допоможе як приватному бізнесу, так і державним інституціям.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський у День Соборності підписав указ "Про історично населені українцями території РФ". За словами глави держави, цей документ спрямований на поновлення правди про історію українського народу.
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