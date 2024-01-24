Деталі роботи не розголошуються — Зеленський привітав із Днем зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський привітав спеціалістів із Днем зовнішньої розвідки. За його словами, деталі роботи СЗРУ не розголошуються, але захист України ґрунтується на даних служби.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський повідомив, що співробітники Служби зовнішньої розвідки — це люди, які надають допомогу державі в отриманні достовірних даних щодо різних аспектів ситуації, відіграють ключову роль. Ефективність таких установ є основою багатьох успіхів України.

Також Президент сказав, що про діяльність Служби зовнішньої розвідки України у публічному просторі розкривається мало інформації. Нині не час для цього.

"Наш захист, наша дипломатична робота, наші активні дії і на фронті, і в міжнародних відносинах ґрунтуються, зокрема, на інформації, яку надають фахівці нашої зовнішньої розвідки", — каже він.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про економічну безпеку та економічну стабільність у воєнний час. Він додав, що воно допоможе як приватному бізнесу, так і державним інституціям.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський у День Соборності підписав указ "Про історично населені українцями території РФ". За словами глави держави, цей документ спрямований на поновлення правди про історію українського народу.