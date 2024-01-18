Почему Украине нужно получить репарации во время войны, — Уильям Браудер в Давосе

Дискуссионная панель "Украинский дом" в Давосе. Фото: Ukrainian House Davos

Мария Кагал Редактор международного отдела

Репарации в случае Германии выплачивались по окончании войны. Однако Уильям Браудер, работавший над расследованием дела убийства Сергея Магнитского россиянами, убежден, что репарации нужно получить уже сейчас, ведь Путин так просто не остановится.

Об этом Браудер сообщил на дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе.

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Репарации нужно получать уже сейчас, уверены эксперты. Ведь неизвестно, когда закончится война, которая продолжается еще с 2014 года.

"Путин будет продолжать эту войну. Я имею в виду, что он должен вести эту войну, чтобы остаться у власти, и он пожертвует столькими молодыми русскими мужчинами, сколько потребуется. Он сожжет столько техники, сколько потребуется, чтобы продолжать эту войну. И поэтому мы не можем позволить себе роскошь ждать до конца этой войны", — убежден Уильям Браудер.

Украине пока не хватает патронов и боеприпасов, не хватает финансирования от ЕС, заблокированного Венгрией. Недостает также финансирования от США, которое заблокировало небольшое количество правых республиканцев в Конгрессе. К тому же, надвигаются американские выборы.

"Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. Возможно, это изменится, но если вы посмотрите на букмекерские рейтинги, то есть более чем реальные шансы, что он станет следующим президентом Соединенных Штатов. Если это произойдет, он сказал, что решит украинский кризис за один день. И что это значит? Он собирается отрезать Украину от финансирования", — сообщил Браудер на давосском форуме.

Конфискация 350 миллиардов долларов замороженных российских активов может стать стабильной гарантией для Украины.

Напомним, Кулеба и глава МИД Великобритании согласовали план реализации соглашения о безопасности между странами во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Также накануне на форуме выступил президент Зеленский — он, в частности, объяснил, что если прекратить поставки оружия, то начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.