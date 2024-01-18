Дискусійна панель "Український дім" у Давосі. Фото: Ukrainian House Davos

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Репарації у випадку Німеччини виплачувалися після завершення війни. Однак Вільям Браудер, що працював над розслідуванням справи вбивства Сергія Магнітського росіянами, переконаний — репарації потрібно отримати вже зараз, адже Путін так просто не зупиниться.

Про це Браудер повідомив на дискусійній панелі "Український дім" у Давосі.

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Репарації потрібно отримувати вже зараз, переконані експерти. Адже невідомо, коли закінчиться війна, яка триває ще з 2014 року.

"Путін буде продовжувати цю війну. Я маю на увазі, що він повинен вести цю війну, щоб залишитися при владі, і він пожертвує стількома молодими російськими чоловіками, скільки буде потрібно. Він спалить стільки техніки, скільки буде потрібно, щоб продовжувати цю війну. І тому ми не можемо дозволити собі розкіш чекати до кінця цієї війни", — переконаний Вільям Браудер.

Україні наразі не вистачає набоїв і боєприпасів, не вистачає фінансування від ЄС, яке заблокувала Угорщина. Бракує також фінансування від США, яке заблокувала невелика кількість правих республіканців у Конгресі. До того ж, насуваються американські вибори.

"Дональд Трамп наразі є кандидатом від Республіканської партії. Можливо, це зміниться, але якщо ви подивитеся на букмекерські рейтинги, то є більш ніж реальні шанси, що він стане наступним президентом Сполучених Штатів. Якщо це станеться, він сказав, що вирішить українську кризу за один день. І що це означає? Він збирається відрізати Україну від фінансування", — повідомив Браудер на давоському форумі.

Тож конфіскація 350 мільярдів доларів заморожених російських активів може стати стабільною гарантією для України.

Нагадаємо, Кулеба і глава МЗС Великої Британії узгодили план реалізації безпекової угоди між країнами під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Також напередодні на форумі виступив президент Зеленський — він, зокрема, пояснив, що, якщо припинити постачання зброї, то почнеться велика криза у Європі і війна між Північноатлантичним альянсом та Росією.