Действительно ли баня помогает вылечить простуду — ответ Комаровского

Евгений Комаровский. Фото: скриншот с видео YouTube

В обществе существует довольно распространенный тезис о том, что посещение бани или сауны может помочь вылечить простуду. И есть действительно два случая, когда это может быть действенно: в самом начале и конце заболевания.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Новини.LIVE.

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По словам врача Комаровского, посещение бани или сауны действительно может помочь вылечить острые распираторные вирусные инфекции. Впрочем, это действенно только в двух случаях:

В самом начале ОРВИ, когда даже нет каких-либо особых симптомов и болезнь протекает в легкой форме.

"Если в этот момент пойти в сухую баню, где особенно высока температура, то теоретически вы прогреваете организм и происходит выброс противовирусного белка. То есть организм включается в борьбу с вирусом", — говорит Комаровский.

В конце лечения, когда присутствует нормальное самочувствие и температура тела.

"Тогда влажная баня со 100% влажностью помогает увлажнить слизистые и откашлять всю накопившуюся слизь", — добавляет врач.

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает снова соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы помешать новому распространению вируса COVID-19. В связи с этим киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей.