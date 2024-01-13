Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Действительно ли баня помогает вылечить простуду — ответ Комаровского arrow

Действительно ли баня помогает вылечить простуду — ответ Комаровского

13 января 2024 04:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Действительно ли баня помогает вылечить простуду — ответ Комаровского
Евгений Комаровский. Фото: скриншот с видео YouTube
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В обществе существует довольно распространенный тезис о том, что посещение бани или сауны может помочь вылечить простуду. И есть действительно два случая, когда это может быть действенно: в самом начале и конце заболевания.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Баня и сауна для профилактики простуды

По словам врача Комаровского, посещение бани или сауны действительно может помочь вылечить острые распираторные вирусные инфекции. Впрочем, это действенно только в двух случаях:

  • В самом начале ОРВИ, когда даже нет каких-либо особых симптомов и болезнь протекает в легкой форме.

"Если в этот момент пойти в сухую баню, где особенно высока температура, то теоретически вы прогреваете организм и происходит выброс противовирусного белка. То есть организм включается в борьбу с вирусом", — говорит Комаровский.

  • В конце лечения, когда присутствует нормальное самочувствие и температура тела.

"Тогда влажная баня со 100% влажностью помогает увлажнить слизистые и откашлять всю накопившуюся слизь", — добавляет врач.

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает снова соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы помешать новому распространению вируса COVID-19. В связи с этим киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей.

Евгений Комаровский
болезнь
лечение
инфекции
баня
заболевания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме