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Чи дійсно лазня допомагає вилікувати застуду — відповідь Комаровського

13 січня 2024 04:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи дійсно лазня допомагає вилікувати застуду — відповідь Комаровського
Євген Комаровський. Фото: скриншот з відео YouTube
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суспільстві існує досить поширена теза про те, що відвідування лазні чи сауни може допомогти вилікувати простуду. І є дійсно два випадки, коли це може бути дієво: на самому початку та наприкінці захворювання

Про це розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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За словами лікаря Комаровського, відвідування лазні чи сауни дійсно може допомогти вилікувати гострі распіраторні вірусні інфекції. Втім, це дієво лише у двох випадках:

  • На самому початку ГРВІ, коли навіть немає якихось особливих симптомів і хвороба протікає у легкій формі. 

"Якщо в цей момент піти у суху лазню, де особливо висока температура, то теоретично ви прогріваєте організм і відбувається викид противірусного білка. Тобто організм вмикається у боротьбу з вірусом", — каже Комаровський. 

  • Наприкінці лікування, коли присутнє нормальне самопочуття і температура тіла. 

"Тоді волога лазня зі 100% вологістю допомагає зволожити слизові і відкашляти увесь накопичений слиз", — додає лікар. 

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти. 

Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб завадити новому поширенню вірусу COVID-19. У зв'язку з цим киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей.

Євген Комаровський
хвороба
лікування
інфекції
лазня
захворювання

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