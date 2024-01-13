Чи дійсно лазня допомагає вилікувати застуду — відповідь Комаровського

Євген Комаровський. Фото: скриншот з відео YouTube

У суспільстві існує досить поширена теза про те, що відвідування лазні чи сауни може допомогти вилікувати простуду. І є дійсно два випадки, коли це може бути дієво: на самому початку та наприкінці захворювання.

Про це розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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За словами лікаря Комаровського, відвідування лазні чи сауни дійсно може допомогти вилікувати гострі распіраторні вірусні інфекції. Втім, це дієво лише у двох випадках:

На самому початку ГРВІ, коли навіть немає якихось особливих симптомів і хвороба протікає у легкій формі.

"Якщо в цей момент піти у суху лазню, де особливо висока температура, то теоретично ви прогріваєте організм і відбувається викид противірусного білка. Тобто організм вмикається у боротьбу з вірусом", — каже Комаровський.

Наприкінці лікування, коли присутнє нормальне самопочуття і температура тіла.

"Тоді волога лазня зі 100% вологістю допомагає зволожити слизові і відкашляти увесь накопичений слиз", — додає лікар.

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти.

Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб завадити новому поширенню вірусу COVID-19. У зв'язку з цим киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей.