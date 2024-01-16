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Чернев призвал страны Запада проснуться и предоставить Украине все необходимое оружие

16 января 2024 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Чернев призвал страны Запада проснуться и предоставить Украине все необходимое оружие
Народный депутат Украины Егор Чернев. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Егор Чернев отметил, что если Украина проиграет в войне, то это также будет поражение стран Запада. По его словам, разрушится мировой порядок. Он призвал Запад проснуться и предоставить все необходимое оружие.

Об этом Егор Чернев сказал на панели "Что будет, если Украина проиграет" в Давосе, передают Новини.LIVE с места происшествия.

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Запад должен проснуться

По словам нардепа, цели России не касаются Украины как страны. Речь идет об изменении порядка. Первый ультиматум врага — это то, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года. По словам Чернева, это влияние российской диктатуры на весь Европейский Союз.

"Это большая игра с Китаем, Ираном, Северной Кореей сейчас изменить мировой порядок. До этого у них не получилось это сделать экономически. И не удается сделать это в Украине из-за плана за три дня в Киеве", — подчеркнул он.

Нардеп отметил, что ситуацию изменить не легко, поскольку российские оккупанты производят много оружия.

"Мы должны видеть эту картину, есть напряжение с Южной Кореей, обстрелы этой ночью американских баз. Все складывается в одну картину", — говорит Чернев.

По его словам, США и ЕС увеличили определенное производство оружия, но его не сравнить с российским. Он подчеркнул, что Западу нужно проснуться.

Чернев говорит, если Запад и Украина проиграют, то это будет означать, что безопасности и защиты со стороны США и ЕС больше нет.

"Я уже не говорю об экономических последствиях. Это новые беженцы также из восточной Европы, Африки. Не только Украина. Если Украина проигрывает — проигрывает мир. Не только Запад. Поэтому предоставьте нам все необходимое оружие, потому что Путина надо остановить. Иначе свободного мира не будет. Это будет мир диктатуры", — отметил он.

Что нужно для победы Украины

Чернев рассказал, что Украина получила не высокотехнологичное оружие, а из старых запасов США.

"Но мы не можем бороться тем же равным вооружением. Если у нас будет высокотехнологичное оружие — это может привести к победе Украины", — добавил нардеп.

Напомним, вчера в Давосе стартовал ежегодный экономический форум, на котором присутствуют представители около 100 стран, общественные деятели и бизнесмены. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и технологический прорыв искусственного интеллекта — среди главных тем для обсуждения.

Также мы писали, что в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за стойкую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Европейский союз
война
оружие
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Украина
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Давос
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