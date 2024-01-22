Буданов заявил, что нет никакого доказательства смерти Пригожина

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: REUTERS

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что никакого доказательства гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет. По его словам, не стоит торопиться с выводами.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Financial Times.

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Буданов упомянул авиакатастрофу в августе прошлого года, в которой, как сообщалось, погиб Пригожин, и подчеркнул, что никаких доказательств смерти предводителя "вагнеровцев" нет.

"Вагнер существует. Что касается Пригожина, я бы не спешил с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв. Я говорю, что нет никакого доказательства того, что он мертв", — отметил глава ГУР.

Что известно о смерти Пригожина

Напомним, в Росавиации сообщили, что на борту самолета, который 23 августа 2023 года упал в Тверской области РФ и принадлежал владельцу главы ЧВК "Вагнер", находился сам главарь Евгений Пригожин.

Также мы писали, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

Добавим, что по данным издания The Wall Street Journal, убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина — секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он предупреждал Путина об опасности Пригожина еще за год до убийства.