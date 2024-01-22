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Буданов заявил, что нет никакого доказательства смерти Пригожина

22 января 2024 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Буданов заявил, что нет никакого доказательства смерти Пригожина
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что никакого доказательства гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет. По его словам, не стоит торопиться с выводами.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Financial Times.

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Буданов о смерти предводителя ЧВК "Вагнер" Пригожина

Буданов упомянул авиакатастрофу в августе прошлого года, в которой, как сообщалось, погиб Пригожин, и подчеркнул, что никаких доказательств смерти предводителя "вагнеровцев" нет.

"Вагнер существует. Что касается Пригожина, я бы не спешил с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв. Я говорю, что нет никакого доказательства того, что он мертв", — отметил глава ГУР.

Что известно о смерти Пригожина

Напомним, в Росавиации сообщили, что на борту самолета, который 23 августа 2023 года упал в Тверской области РФ и принадлежал владельцу главы ЧВК "Вагнер", находился сам главарь Евгений Пригожин.

Также мы писали, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

Добавим, что по данным издания The Wall Street Journal, убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина — секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он предупреждал Путина об опасности Пригожина еще за год до убийства.

смерть
авиакатастрофа
ЧВК Вагнера
Кирилл Буданов
Евгений Пригожин
война в Украине
війна
Россия
доказательства

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