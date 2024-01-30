Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Буданов рассказал, когда РФ начала получать оружие от КНДР arrow

Буданов рассказал, когда РФ начала получать оружие от КНДР

30 января 2024 20:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Буданов рассказал, когда РФ начала получать оружие от КНДР
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, когда Россия начала получать военную помощь от Северной Кореи. По его словам, оружие от КНДР стало поступать в РФ еще в прошлом году.

Об этом он сообщил в интервью каналу "Ми-Україна".

Читайте также:

Буданов рассказал, когда КНДР стала помогать РФ

По словам Буданова, что-то новое в плане помощи КНДР России увидеть вряд ли получится. Также он подчеркнул, что Пхеньян, как это ни прискорбно признавать, имеет большой человеческий ресурс на военно-оборонных предприятиях.

"Людей хватает и предприятий — абсолютно... Давайте так, там оружие не слишком ультрасовременное, но объемы, которые они могут делать, они достаточно столь серьезны", — сказал глава разведывательного ведомства.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов заявил, что наступление российских кафиров завершится ближе к весне этого года. По его словам, он длится уже 2,5 месяца.

В то же время глава силового ведомства заявил, что Россия так и не показала трупы с места авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, а издание The Financial Times заявило, что он может заменить Валерия Залужного в должности главнокомандующего ВСУ, тогда как второй кандидат на эту должность, по версии журналистов - командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

КНДР
Украина
Кирилл Буданов
ГУР
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме