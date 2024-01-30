Буданов рассказал, когда РФ начала получать оружие от КНДР
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, когда Россия начала получать военную помощь от Северной Кореи. По его словам, оружие от КНДР стало поступать в РФ еще в прошлом году.
Об этом он сообщил в интервью каналу "Ми-Україна".
Буданов рассказал, когда КНДР стала помогать РФ
По словам Буданова, что-то новое в плане помощи КНДР России увидеть вряд ли получится. Также он подчеркнул, что Пхеньян, как это ни прискорбно признавать, имеет большой человеческий ресурс на военно-оборонных предприятиях.
"Людей хватает и предприятий — абсолютно... Давайте так, там оружие не слишком ультрасовременное, но объемы, которые они могут делать, они достаточно столь серьезны", — сказал глава разведывательного ведомства.
Напомним, что ранее Кирилл Буданов заявил, что наступление российских кафиров завершится ближе к весне этого года. По его словам, он длится уже 2,5 месяца.
В то же время глава силового ведомства заявил, что Россия так и не показала трупы с места авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, а издание The Financial Times заявило, что он может заменить Валерия Залужного в должности главнокомандующего ВСУ, тогда как второй кандидат на эту должность, по версии журналистов - командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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