Буданов рассказал, когда РФ начала получать оружие от КНДР

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, когда Россия начала получать военную помощь от Северной Кореи. По его словам, оружие от КНДР стало поступать в РФ еще в прошлом году.

Об этом он сообщил в интервью каналу "Ми-Україна".

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По словам Буданова, что-то новое в плане помощи КНДР России увидеть вряд ли получится. Также он подчеркнул, что Пхеньян, как это ни прискорбно признавать, имеет большой человеческий ресурс на военно-оборонных предприятиях.

"Людей хватает и предприятий — абсолютно... Давайте так, там оружие не слишком ультрасовременное, но объемы, которые они могут делать, они достаточно столь серьезны", — сказал глава разведывательного ведомства.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов заявил, что наступление российских кафиров завершится ближе к весне этого года. По его словам, он длится уже 2,5 месяца.

В то же время глава силового ведомства заявил, что Россия так и не показала трупы с места авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, а издание The Financial Times заявило, что он может заменить Валерия Залужного в должности главнокомандующего ВСУ, тогда как второй кандидат на эту должность, по версии журналистов - командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.