Буданов розповів, коли РФ почала отримувати зброю від КНДР

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, коли Росія почала отримувати військову допомогу від Північної Кореї. За його словами, зброя від КНДР стала надходити до РФ ще торік.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

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За словами Буданова, щось нове в плані допомоги КНДР Росії побачити навряд чи вийде. Також він наголосив, що Пхеньян, як це не прикро визнавати, має великий людський ресурс на військово-оборонних підприємствах.

"Людей вистачає і підприємств — абсолютно... Давайте так, там зброя не надто ультрамодернова, але об’єми, які вони можуть робити, вони досить такі серйозні", — сказав голова розвідувального відомства.

Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяці.

Водночас голова силового відомства заявив, що Росія так і не показала трупи з місця авіакатастрофи військово-транспортного літака Іл-76, а видання The Financial Times заявило, що він може замінити Валерія Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ, тоді як другий кандидат на цю посаду, за версією журналістів — командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.