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Байден согласился закрыть южную границу США из-за мигрантов

27 января 2024 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден согласился закрыть южную границу США из-за мигрантов
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласился перекрыть южную границу страны из-за нелегальных мигрантов. Однако для этого нужно принять соответствующий законопроект.

Об этом говорится в заявлении Джо Байдена.

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Байден напомнил, что два месяца назад поручил своей команде начать переговоры с группой сенаторов из обеих партий с тем, чтобы окончательно разрешить кризис с мигрантами на границе.

"То, что обсудили в ходе переговоров, станет самым жестким и самым справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо был в нашей стране. Это даст мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия перекрывать границу, когда она будет переполнена. И если мне предоставят такие полномочия, я воспользуюсь ими в день, когда подпишу законопроект как закон", — говорится в заявлении.

По словам Байдена, Конгресс должен предоставить финансирование, о котором он просил в октябре 2023 года для обеспечения безопасности границы. Речь идет о дополнительных 1 300 пограничников, 375 иммиграционных судей, 1 600 сотрудников службы приема мигрантов и более 100 самых современных инспекционных машин.

"Защита границы в результате этих переговоров — это победа для Америки. Для всех, кто требует усиления пограничного контроля, это путь к успеху. Если вы серьезно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", — добавил Байден.

Напомним, Сенат США согласился с расширением полномочий страны с тем, чтобы ограничить незаконный поток мигрантов на границе с Мексикой. Соглашение Сената, которое, возможно, будет опубликовано уже на следующей неделе, ускорит процесс получения убежища для того, чтобы рассмотреть дела в течение шести месяцев.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Вашингтон 9 февраля. Он встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудят помощь Украине.

Джо Байден
США
граница
мигранты
Белый дом

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