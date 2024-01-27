Байден погодився закрити південний кордон США через мігрантів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодився перекрити південний кордон країни через нелегальних мігрантів. Однак для цього потрібно ухвалити відповідний законопроєкт.

Про це йдеться у заяві Джо Байдена.

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Байден нагадав, що два місяці тому доручив своїй команді почати переговори з групою сенаторів з обох партій для того, щоб остаточно вирішити кризу з мігрантами на кордоні.

"Те, що обговорили в ході перемовин, стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у нашій країні. Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження перекривати кордон, коли він буде переповнений. І якщо мені нададуть такі повноваження, я скористаюся ними в день, коли підпишу законопроєкт як закон", — йдеться у заяві.

За словами Байдена, Конгрес повинен надати фінансування, про яке він просив у жовтні 2023 році для забезпечення безпеки кордону. Йдеться про додаткових 1 300 прикордонників, 375 імміграційних суддів, 1 600 співробітників служби прийому мігрантів та понад 100 найсучасніших інспекційних машин.

"Захист кордону в результаті цих переговорів — це перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення прикордонного контролю, це шлях до успіху. Якщо ви серйозно ставитеся до прикордонної кризи, прийміть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", — додав Байден.

Нагадаємо, Сенат США погодився з розширенням повноважень країни, аби обмежити незаконний потік мігрантів на кордоні з Мексикою. Угода Сенату, яка, можливо, буде опублікована вже на наступному тижні, зробить швидшим процес отримання притулку для того, аби розглянути справи впродовж шести місяців.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Вашингтону 9 лютого. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорять допомогу Україні.