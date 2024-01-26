Потери РФ и кофе в Крыму: интервью Чернева

Депутат партии "Слуга народа" Егор Чернев

Что происходит на фронтах и может ли Россия снова пойти на Киев или захватить Харьков — в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат партии "Слуга народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Что происходит на фронтах?

— Из-за сокращения помощи от партнеров все сложнее и сложнее удерживать линию фронта. Сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлениях. Россияне понимают нашу ситуацию и пытаются давить. Однако значительных успехов они все равно не имеют и это их условное контрнаступление, которое они планировали в Авдеевке, чтобы пробить нашу оборону, не удалось.

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Да, постепенно они поджимают наши войска, но опять же мы их остановили и не даем им прорваться даже несмотря на значительное сокращение помощи нам. В частности, от США, все еще не проголосовавших бюджет на 2024 год и пакет помощи для Украины. Ситуация трудная, но не критическая.

Журналист Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов

Можем ли потерять Авдеевку, где ситуация самая тяжелая, в ближайшее время?

— Россияне используют там такую же тактику, как это было в Бахмуте. Они выжигают дом за домом, разламывают улицу за улицей и потери РФ там просто безумны. Она пытается взять Авдеевку волнами методом мясных штурмов. Россия вообще не считает своих людей. И, к сожалению, постепенно где-то им что-то удается взять.

Но их условные успехи достаточно ограничены. Если оценивать по потерям, то это точно не победа врага или их существенный успех на поле боя. Но поскольку они не учитывают свои потери — они будут давить дальше.

Город Авдеевка. Фото: Генштаб

В отличие от нас, ведь каждая наша потеря — ножом по сердцу.

— Кстати, наши потери во время штурмовых действий по соотношению к ним ниже, чем о них пишут в учебниках. У нас это соотношение почти один к одному или один к двум. Это говорит о том, что мы даже при штурмовых действиях, не говоря уже об обороняющих, бережем своих солдат.

Что касается оборонных действий, то, например, в Бахмуте соотношение потерь было 1:8 или 1:10 в нашу пользу. То есть россияне теряли в 8-10 раз больше, чем мы. Мы стараемся удержать наши города, но не любой ценой. Если враг прижимает, то для сохранения нашего личного состава мы можем отойти. И Авдеевка здесь не стратегический пункт, который даст им дорогу на другие города.

Понимаю, почему это делает РФ, потому что хочет оттеснить нашу армию от Донецка. Это ворота на этот город. Но для них Авдеевка точно не стратегический пункт.

Появляются публикации о новом масштабном наступлении РФ и в зоне риска снова Киев и, по меньшей мере, Харьков. Это реально?

— От нашей разведки такой информации нам не поступало. По меньшей мере, на наших границах сконцентрировались бы вражеские войска, а этого пока не видно. Если они это планируют, то только в высоких кабинетах.

Российская военная техника в Киевской области. Фото: Генштаб

Но какие-то реальные действия мы увидим только после переизбрания Путина. Тогда у него будут развязаны руки и по нашим данным, он планирует еще одну волну мобилизации. Возможно, будет думать использовать ее против нас с севера.

Однако пока каких-либо доказательств этому не существует. Мы со своей стороны рассматриваем разные сценарии и усиливаем оборону в том числе северных областей.

То есть весной – в апреле-мае – можем ожидать наступление РФ с большей численностью войск?

– Нужно понимать, по какому плану действий они пойдут. Потому что на сегодняшний день, по нашим данным, приоритет номер один — это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Что касается наступления с севера, то такой информации на сегодня нет. Но я не исключаю, что они могут рассматривать такой план. Однако тут следует исходить из имеющихся у них ресурсов. Тогда они наступали группировкой 160 тысяч человек.

Теперь им нужно пополнять бригады, воюющие на восточном и южном направлениях. Им нужны резервы. Говорить, что новая волна мобилизации будет ради нового наступления, я бы пока не стал. Она может служить для пополнения резервов и ротаций.

Поэтому я не говорю о новом наступлении с севера, но мы готовимся любому сценарию.

Именно поэтому Украина строит мощную линию обороны по всей линии фронта, включая северо-западные области, граничащие с Беларусью?

— Да, у нас угроза исходит от двух стран. Хотя Лукашенко пытается убедить всех, что это не он, его территорией воспользовались. И это достаточно громкий звонок для наших партнеров по НАТО, в том числе и в балтийские страны. Он тоже может и им рассказывать, мол, а я на вас не нападал. Просто моей территорией воспользовалась РФ.

Минирование территории. Фото: FB/Сергея Наева

Да, мы строим фортификационные сооружения по всей линии, понимая, что территория Беларуси также может быть использована против нас, как это уже было 24 февраля.

Эти линии строятся по всем нормам военного дела. Более того, это не одна линия обороны, а несколько. И не просто траншеи или окопы, это действительно фортификационные постройки.

Какой будет зима и весна на фронте?

— Существенных прорывов РФ к переназначению Путина не будет. Они будут пытаться показать определенные тактические победы, как взятие Авдеевки, чтобы под выборы Путина показать "победы на фронте".

Но попыток прорвать нашу оборону не будет. Может, уже после выборов. Когда они проведут новую очередь мобилизации, возможно, тогда они и будут что-нибудь планировать. Мы это будем понимать по концентрации войск на определенных участках фронта.

Активизация с нашей стороны возможна весной, летом, но это будет зависеть от поставок вооружения наших партнеров. Планированием наступлений у нас занимается Генштаб.

Да, прошлогодний не удался...

– Я бы не сказал, что он не удался, он был с ограниченным успехом. Та площадь территории, которую мы отвоевали за это наступление, примерно равна той площади, которую за 2022 год смогли захватить россияне. Включая Бахмут. Но точно несопоставимы потери при нашем контрнаступлении и при их.

Контрнаступление ВСУ. Фото: Генштаб

Ограниченное вооружение, сохранение жизни личного состава и большое количество времени для врага на подготовку – вот эти три фактора ограничили наш успех. Будь у нас в воздухе F-16 и больше бронетехники с разминировщиками — мы действительно могли бы пить кофе в Крыму.

Когда США примут помощь — в феврале?

— Сложно прогнозировать, но чем дальше это откладывается, тем сложнее будет голосовать. В США полным ходом идет президентская предвыборная кампания. Вместе с президентскими будут выборы в Конгресс. И каждый конгрессмен будет думать, голосовать ли ему за изменения по миграционной политике. И здесь речь не об Украине.

Республиканцы будут смотреть, достигли ли они всех требований, которые выдвинули демократам по усилению миграционной политики. Если достигнутый компромисс не будет их устраивать, а этот вопрос беспокоит 70% избирателей, такой конгрессмен может проиграть выборы. Вот так местечковый интерес побеждает глобальные вопросы. И чем ближе к выборам — тем чувствительнее этот вопрос будет.

Трамп сейчас победил на праймериз в Айове и это придает ему вес, как и каждая последующая победа. Даже умеренные республиканцы, выступающие за помощь Украине, все равно будут наблюдать за Трампом и его твитами. Вот он может написать, что против голосования за этот проект и они будут учитывать его позицию.

Надеюсь, что в ближайшие три недели, а точнее с первой неделей февраля, этот вопрос решится. Пока я вижу позитивно-оптимистический прогноз по голосованию этого пакета. Они якобы находят некий компромисс.

Если президентом станет Трамп, это действительно не хорошо для Украины?

— Я бы не ставил так вопрос, потому что Трамп первым в этой войне предоставил нам вооружение. Следует отличать Трампа предвыборного от Трампа-президента. Ведь Трамп-президент более сдержан и умерен опять же из-за баланса сдержек и противовесов. Это глубинное государство, которое делает прогнозы на десятилетия и, исходя из них, отстаивает свои интересы.

Дональд Трамп. Фото: google.com

И здесь достаточно ясно понятно, как в войну в Украине вплетаются интересы США. Как государства, выступающего гарантом безопасности. США понимают, что проигрыш Украины как западной страны будет означать проигрыш всего Запада.

Это означает, что все существовавшие до этого правила и мировой порядок будут уничтожены и будет игра без правил.

Трамп же не говорит, что вот если я приду, то заставлю Украину капитулировать. Он говорит, что я приду и решу этот вопрос. А он может быть решен разными способами, в том числе и предоставлением нам всего необходимого спектра вооружения для того, чтобы выбить РФ с нашей территории.

Кстати, недавно общался с Куртом Волкером, при Трампе был спецпредставителем по Украине. И он тоже говорит, что давайте не будем спешить с выводами, если к власти в США придет Трамп. Когда он был президентом, у него была достаточно мощная команда по национальной безопасности. Были правильные вещи.

Когда немцы предоставят Украине дальнобойные ракеты Taurus, каким должен быть новый законопроект по мобилизации и стоит ли мобилизировывать депутатов — читайте в интервью Егора Чернева во второй части.